7-местную версию бюджетного кроссовера Kia Sonet представят в апреле

Kia Sonet. Фото: Kia

Компания Kia готовит к премьере 7-местную версию бюджетного кроссовера Sonet, представленного в 2020 году. Презентация автомобиля должна состояться через несколько дней – 8 апреля.

По информации издания «Daily-Motor.Ru», трёхрядный Kia Sonet планируют продавать в Индонезии, где уже доступна 5-местная версия этой модели. Новинка будет идентична обычной модификации, которая сейчас выпускается в Индии, отличаясь лишь незначительно увеличившейся длиной. Третий ряд сидений установят в пространстве для багажника, что сократит его объем.

7-местный Kia Sonet в Индонезии планируют продавать с 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 113 лошадиных сил и 144 Нм крутящего момента. В список трансмиссий войдет 6-ступенчатая МКП или бесступенчатый вариатор. Привод, как и в случае с 5-местным Sonet, у 3-рядной версии этой модели будет только передним.

Конкурировать семиместному корейскому кроссоверу предстоит с такими моделями, как Toyota Avanza и Daihatsu Xenia. Несмотря на то, что производством более вместительного Sonet будет заниматься завод Kia в Индии, на рынке этой страны такая модель, скорее всего, не появится.

Напомним, Kia Sonet на сегодняшний день является самым доступным SUV в линейке корейского автопроизводителя с начальной ценой от 679 тысяч рупий или 707 тысяч рублей по актуальному курсу.