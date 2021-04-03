Обновленный пикап Fiat Toro сфотографировали без камуфляжа

Обновленный Fiat Toro. Фото: Autoblog

Компания Fiat выкатила на тесты рестайлинговую версию пикапа Toro. Премьера новинки состоится в ближайшие несколько недель.

Судя по выложенным в Сеть новым шпионским фотографиям, на которых итальянский грузовичок, выпускаемый для рынков Бразилии и Аргентины, засветился без камуфляжа, автомобиль переживет существенную визуальную модернизацию. Пикап получит новую решетку радиатора, на которой вместо привычной эмблемы расположилась надпись с названием марки, подретушированный передний бампер и другой капот с дополнительной выштамповкой посредине.

Многоуровневая головная оптика осталась прежней, но в «топовых» комплектациях ее сделают светодиодной.

Обновленный Fiat Toro. Фото: Autoblog

Основные перемены произошли в салоне, где появилась цифровая панель приборов и новая «мультимедиа» с вертикальным тачскрином. Обновился блок управления климатом, а список оснащения пополнился системой автоматического торможения и адаптивным «круизом».

Интерьер Fiat Toro. Фото: Autoblog

По предварительным данным, в моторную линейку реформенного Fiat Toro войдет новый 1,3-литровый турбомотор Firefly Flex, который будет работать как на бензине, так и на этаноле. Его максимальная мощность составит около 180 лошадиных сил. Кроме него пикап можно будет выбрать как с 2-топливным 1,8-литровым агрегатом EtorQ на 135 и 139 лошадиных сил, а также 2-литровым 170-сильным турбодизелем Multijet II. Актуальные 5-ступенчатая МКП, 6- и 9-диапазонные АКП должны пополниться вариатором.

Продавать обновленный Fiat Toro продолжат исключительно на рынках Латинской Америки.