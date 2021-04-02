В Сеть «слили» чертежи нового Toyota Land Cruiser 300

Toyota Land Cruiser 300. Рендер: BestCarWeb

В интернет просочились чертежи нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser, которое должно получить индекс 300. Сделать полноценные выводы по этим рисункам о дизайне модели, конечно, не возможно, но они дают некоторое представление о двигателях одной из самых ожидаемых новинок Toyota этого года.

Если верить выложенным в Сеть чертежам, то «трехсотый» сохранит актуальный рельеф капота, который изменится только в местах стыков с передними крыльями. Автомобиль оснастят массивной решеткой радиатора, узкими задними фонарями и другой крышкой багажника.

Источник: landcruiserupdates / Instagram

Кроме того, судя по изображениям, внедорожник получит с 17 и 20-дюймовые колесные диски, а в его моторной линейке окажутся 4-литровый бензиновый V6, а также 3,5-литровый турбомотор. Информации о том, почему в гамме двигателей не указан «дизель» – нет.

Интересным является тот факт, что на одном из слайдов можно рассмотреть надпись «ка радиатора», косвенно указывающая на то, что «слив» является делом рук российских шпионов.

Источник: landcruiserupdates / Instagram

Цены и комплектации нового Toyota Land Cruiser 300 обещают объявить в середине апреля. При этом серийное производство модели начнется только в мае. До клиентов новые внедорожники начнут добираться к концу лета этого года.