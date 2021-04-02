«АвтоВАЗ» тестирует сборку нового поколения Renault Clio

Renault Clio. Фото: Renault

Компания «АвтоВАЗ» продолжает подготовку своего конвейера к переходу на производство автомобилей, в основе которых лежит французская платформа CMF-B. Напомним, вскоре на эту «тележку», согласно плану «Ренолюция», переедет весь модельный ряд Lada и Renault.

Как сообщает сообщество «Avtograd News», комплекс покраски конвейерной линии B0 окрасил два кузова модели Renault Clio нового поколения. После они отправились в научно-технический центр «АвтоВАЗа» для отработки процедуры сборки.

«Подготовка к выпуску автомобилей на платформе CMF-B продолжается», – говорится в сообщении, опубликованном на источником.

Напомним, ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что уже в апреле в НТЦ «АвтоВАЗа» может стартовать производство пилотной партии новой генерации Renault Sandero, базирующейся на платформе CMF-B. Затем собранные автомобили отправят на тестовые и сертификационные испытания.