Новый Subaru WRX показали на свежем рендере

На этой неделе в Сеть утекли шпионские фотографии нового поколения седана Subaru WRX. Основываясь на них независимые дизайнеры с американского автомобильного портала «CarBuzz» нарисовали рендер будущей модели, продемонстрировав свое видение ее дизайна.

Судя по опубликованному изображению, новый WRX сохранит угловатый стайлинг универсала, обзаведясь собственными оригинальными фонарями и другим бампером с агрессивными линиями. Диски у реформенной 4-дверки также будут полностью новыми и оригинальными.

Exclusive: We Have New Details On The Next Subaru WRX. Next Subaru WRX will be the fastest, safest and most comfortable yet. #scoop #sportscars Read: https://t.co/kOXv5dFQKx pic.twitter.com/L2opN89lz2 — CarBuzz (@CarBuzzcom) March 31, 2021

По неофициальным данным, новые WRX и WRX STI укомплектуют 2,4-литровым турбомотором FA24 2.4, который сейчас устанавливают на модели Ascent, Legacy и Outback. Его мощность составляет 260 лошадиных сил, а крутящий момент равен 376 Нм. STI, скорее всего, получит его форсированную до 400 лошадиных сил версию.

В качестве трансмиссии, как и сейчас, предложат 6-ступенчатую МКП, работающую в связке с полным приводом.

Премьера нового Subaru WRX состоится в течение этого года.