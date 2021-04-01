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Новый Иж «Ода» показали на первых рендерах

От: Алексей Шмидт
Возрожденный Иж “Ода”. Рендер: “Колёса.ру”

В Сети показали, как мог бы выглядеть возрожденный автомобиль Иж «Ода», если бы Ижевский автомобильный завод взялся за его производство.

По мнению авторов рендеров, опубликовавших свои изображения 1 апреля в международный День смеха, возрожденный Иж-2126, известный также под названиями «Ода» и «Орбита», мог получить те же фары, которыми комплектуют Lada Vesta, и форм-фактор в кузове лифтбэк. 

Переднюю часть «Оды», по задумке дизайнеров, выполнили бы в современном стиле Lada с узкой решеткой радиатора и простым на вид бампером. При этом  X-стиль от Vesta c учетом позиционирования автомобиля и его будущей цены ему бы не достался. 

У оригинального Иж-2126 возрожденный вариант, судя по рендерам, мог бы позаимствовать скошенные задние колесные арки. Сзади появились бы новые фонари, перекликающиеся по форме с предшественником. Колесные диски в целях максимального удешевления – только штампованные.

Возрожденный Иж “Ода”. Рендер: “Колёса.ру”

В качестве базового мотора для модели авторы изображений указали агрегат ВАЗ-21129 от Lada Vesta мощностью 106 лошадиных сил. 

Цена такого автомобиля, учитывая унификацию с «Вестой» могла бы оказаться дешевле “вазовского” флагмана, расположившись между ним и Lada Granta. За бестселлер «АвтоВАЗа», который мог бы лечь в основу этой модели, напомним, в версии со 106-сильным двигателем сейчас просят от 723 тысяч 900 рублей.

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