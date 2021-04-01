Volkswagen показал конкурента Hyundai Creta и Kia Seltos

Volkswagen Taigun. Фото: Volkswagen

В Сети появились первые официальные изображения нового серийного кроссовера Volkswagen Taigun, который поступит в продажу в Индии в августе этого года.

Концептуальную версию этой модели немцы показали еще в начале 2020 года. Если сравнить те фотографии и нынешние, то можно сделать вывод, что товарное исполнение Taigun практически не будет отличаться от прототипа.

Главное визуальное изменение серийной версии заключается в том, что в нижней части его боковин больше неокрашенного пластика, а на решетки радиатора и двери багажника появились шильдики GT, говорящие о его «топовой» версии. Кроме того, у серийной машины не 19-дюймовые колесные диски, как были у концепт-кара, а только 17-дюймовые.

Volkswagen Taigun. Фото: Volkswagen

Габаритные размеры нового Volkswagen Taigun должны оказаться следующими: длина составит 4221 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1612 мм. Размер колесной базы будет равен 2651 мм, что полностью совпадает с его соплатформенником Skoda Kushaq.

Volkswagen Taigun. Фото: Volkswagen

Как будет выглядеть интерьер модели, пока неизвестно. Скорее всего в салоне кроссовера появится мультимедийная система с крупным дисплеем, цифровая панель приборов, сенсорный блок управления «климатом» ,мультируль и передние кресла с вентиляцией.

В основе Taigun будет лежать удешевленная версия модульной платформы MQB-A0-IN, а привод можно будет выбрать только передний. В моторную линейку «паркетника» войдут литровая «турботройка» TSI на 115 лошадиных сил (200 Нм), работающая с 6-ступенчатой МКП или 6-диапазонным «автоматом», а также 1,5-литровая «турбочетверка» TSI мощностью 150 «сил» (250 Нм), сочетающаяся с той же «механикой» или 7-скоростным «роботом» DSG.

Выпускать и продавать Volkswagen Taigun пока будут только в Индии, где автомобиль составит конкуренцию корейским бестселлерам Hyundai Creta и Kia Seltos. Цены еще не объявлены. По слухам, они будут варьироваться в пределах 1 миллиона – 1 миллиона 600 тысяч индийский рупий или 1 миллион – 1 миллион 650 тысяч рублей по текущему курсу.