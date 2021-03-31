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Skoda Octavia получила в России два новых мотора

От: Алексей Шмидт
Skoda Octavia. Фото: Skoda

Российский офис Skoda сообщил о расширении моторной линейки лифтбэка Octavia 1,6-литровым 110-сильным «атмосферником» и 2-литровым турбомотором мощностью 190 лошадиных сил. Таким образом, теперь гамма двигателей этой модели в России состоит из трех моторов.

Напомним, ранее купить Skoda Octavia в России можно было исключительно с 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., ассистировала которому «механика» или 8-скоростной «автомат».

Теперь линейка двигателей чешского лифтбэка пополнилась безнаддувным 1,6-литровым агрегатом, выдающим 110 «сил». Мотор работает в паре с 6-диапазонным «автоматом». С места до первой «сотни» такой автомобиль разгоняется за 12,4-секунды. Цены на него начинаются от 1 миллиона 443 тысяч рублей.

В качестве альтернативного варианта предложен 2-литровый турбомотор на 190 лошадиных сил, сочетающийся с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Такая версия Octavia тратит на разгон с 0 до 100 км/ч 7,4-секунды. Автомобиль в этом исполнении обойдется покупателям минимум в 1 миллион 929 тысяч рублей. 

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