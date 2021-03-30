Обновленный Skoda Kodiaq: первые тизеры и дата премьеры

Обновленный Skoda Kodiaq. Фото: Skoda

Компания Skoda опубликовала первый официальные тизеры обновленной версии кроссовера Kodiaq, попутно поделившись информацией о датах его премьеры.

Судя по выложенному в Сеть изображению, рестайлинг Kodiaq затронет его переднюю часть, которая получит другой капот, новую решетку радиатора с уменьшенным градусом наклона и иным рисунком, а также бампер с пересмотренной центральной секцией и L-образными вставками по бокам.

Два других тизер дают представление о фарах и фонарях реформенной модели, которые, как видно на изображениях, станут уже и обзаведутся другой «начинкой».

Обновленный Skoda Kodiaq. Фото: Skoda

Официальная презентация обновленного кроссовера Skoda Kodiaq запланирована на 13 апреля 2021 года.

В России пока продают актуальную версию этой модели, цены на которую начинаются от 1 миллиона 793 тысяч рублей. Рестайлинговый кроссовер должен добраться до нашего рынка до конца этого года.