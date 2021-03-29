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Новый минивэн Kia Carnival для России: названы цены

От: Алексей Шмидт
Kia Carnival. Фото: Kia

На российском рынке начались продажи нового восьмиместного минивэна Kia Carnival. Автомобиль предложен покупателям как с бензиновым, так и дизельным мотором. Цены варьируются в пределах 2 миллионов 599 тысяч 900 рублей – 3 миллионов 579 тысяч 900 рублей.

Базовым двигателем в моторной линейке нового поколения Carnival для России стал 2,2-литровый турбодизельный агрегат, выдающий 199 лошадиных сил. В качестве альтернативы предложен бензиновый «атмосферник» мощностью 249 л.с. Ассистирует обоим вариантам двигателей 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Уже в базовой комплектации новый Kia Carnival оборудован: круиз-контролем, задним датчиком парковки, камерой заднего вида, семью подушками безопасности, светодиодными фарами, кондиционером и мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном, поддерживающей интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

Интерьер Kia Carnival. Фото: Kia

Самая дорогая версия минивэна помимо самого современного оснащения отличается наличием раздельных сидений второго ряда (так называемые капитанские кресла) с подогревом, вентиляцией и электрическими регулировками. 

Производством Kia Carnival для российского рынка занимается предприятие «Автотор» в Калининграде. 

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