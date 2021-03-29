Домой Автоновости Автомобили Kia начали собирать на новом заводе в Казахстане

Автомобили Kia начали собирать на новом заводе в Казахстане

От: Алексей Шмидт
Фото: Kia

Компания Kia объявила о переезде модельного ряда в Казахстане на конвейер завода «СарыаркаАвтопром», расположенного в Костанае. Напомним, до этого производством автомобилей корейской марки неизменно занималось предприятие «Азия Авто», которое недавно столкнулось с финансовыми проблемами и претензиями со стороны государства.

Kia K5 на конвейере завода “СарыаркаАвтопром”. Фото: Kia

Первоначально модельный ряд Kia, выпускаемый на костанайском заводе в Казахстане, будет включать в себя все автомобили Rio, Cerato, Sportage, K5, Sorento и Picanto. В перспективе здесь планируется выпуск всего модельного ряда Kia для местного рынка.

Kia Rio на конвейере завода “СарыаркаАвтопром”. Фото: Kia

Напомним, ранее компания «АвтоВАЗ», сотрудничавшая с предприятием «Азия Авто» в Казахстане, сообщила о смене площадки по производству своих автомобилей в этой стране. Новым партнером российского бренда Lada также стал завод «СарыаркаАвтопром».

Перспективы “Азии Авто” сейчас выглядят крайне туманно. Причины, по которым предприятие оказалось близко к банктротству, связаны с претензиями со стороны государства. Утверждается, что завод не выполнил обязательства по промсборке и оказался должен государству почти 32 миллиарда рублей. 

Реклама

Самое интересное:

Cейчас читают:

Автомобили Kia начали собирать на новом заводе в Казахстане

Компания Kia объявила о переезде модельного ряда в Казахстане на конвейер завода «СарыаркаАвтопром», расположенного в Костанае. Напомним, до этого производством автомобилей корейской марки неизменно...

Названы самые дешевые автомобили мира. Среди них есть Lada

Автоновости Алексей Шмидт - 0
Американское автомобильное издание «HotCars» составило список самых доступных автомобилей, которые сейчас продаются на мировом рынке. В этот ТОП вошла одна модель компании «АвтоВАЗ». Открывает рейтинг...

Новую MMС Lada Vesta показали в первом видеообзоре

Автоновости Алексей Шмидт - 0
В начале марта дилеры Lada получили первую партию машин Lada Vesta с новой мультимедийной системой «Яндекс.Авто». Тогда сообщалось, что купить такие автомобили пока нельзя,...

Стали известны подробности о фейслифтинге кроссовера Ford EcoSport

Автоновости Алексей Шмидт - 0
Компания Ford готовится к небольшому обновлению своего компактного кроссовера EcoSport. Как стало известно Daily-Motor.Ru, премьера реформенной модели запланирована на конец 2021 года. Фейслифтинг модели...

Новый большой кроссовер Ford Equator доехал до дилеров. Названы цены

Автоновости Алиса Шашкова - 0
Дилеры компании Ford в Китае начали получать первые экземпляры нового трехрядного кроссовера Equator, а также рассекретили прайс-лист на эту модель для местного рынка. Технически новинка...

Кроссовер Toyota Yaris Cross получил версию Adventure

Автоновости Ростислав Архипов - 0
Продажи нового кроссовера Toyota Yaris Cross стартовали только в конце лета прошлого года, но автомобиль уже успел обзавестись новой версией. Как стало известно Daily-Motor.Ru,...

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-68196 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 декабря 2016 года. 16+