Автомобили Kia начали собирать на новом заводе в Казахстане

Фото: Kia

Компания Kia объявила о переезде модельного ряда в Казахстане на конвейер завода «СарыаркаАвтопром», расположенного в Костанае. Напомним, до этого производством автомобилей корейской марки неизменно занималось предприятие «Азия Авто», которое недавно столкнулось с финансовыми проблемами и претензиями со стороны государства.

Kia K5 на конвейере завода “СарыаркаАвтопром”. Фото: Kia

Первоначально модельный ряд Kia, выпускаемый на костанайском заводе в Казахстане, будет включать в себя все автомобили Rio, Cerato, Sportage, K5, Sorento и Picanto. В перспективе здесь планируется выпуск всего модельного ряда Kia для местного рынка.

Kia Rio на конвейере завода “СарыаркаАвтопром”. Фото: Kia

Напомним, ранее компания «АвтоВАЗ», сотрудничавшая с предприятием «Азия Авто» в Казахстане, сообщила о смене площадки по производству своих автомобилей в этой стране. Новым партнером российского бренда Lada также стал завод «СарыаркаАвтопром».

Перспективы “Азии Авто” сейчас выглядят крайне туманно. Причины, по которым предприятие оказалось близко к банктротству, связаны с претензиями со стороны государства. Утверждается, что завод не выполнил обязательства по промсборке и оказался должен государству почти 32 миллиарда рублей.