Бюджетный кроссовер Nissan Magnite пользуется ажиотажным спросом

Nissan Magnite. Фото: Nissan

Новый бюджетный кроссовер Nissan Magnite вышел в продажу в конце прошлого года и сразу же стал одной из самых популярных моделей в Индии. Для того, чтобы покрыть спрос на «паркетник» предприятие в городе Орагадама было вынуждено запустить третью рабочую смену и привлечь к производству «Магнита» более тысячи сотрудников. Но и этого оказалось недостаточно.

Судя по новым сведениям, на сегодняшний день, 27 марта 2021 года, количество предварительных заказов на эту модель перевалило за отметку в 40 тысяч, а очередь растянулась на 4-5 месяцев вперед. В некоторых индийских городах время ожидания предоплаченных кроссоверов составляет и вовсе 7-8 месяцев. В компании при этом утверждают, что делают все возможное, чтобы сократить эти сроки.

Напомним, в 2020 году было объявлено, что Nissan Magnite будет глобальной моделью и отправится покорять мировые рынки. Возможно в этот список войдет и Россия. В ноябре Nissan запатентовал изображения этого кроссовера, что может говорить об определенных намерениях относительно него в нашей стране.

Кроссовер спроектирован на модульной платформе CMF-A. Его длина составляет 3990 мм. В моторную линейку входят литровые бензиновые двигатели в двух вариантах: атмосферный B4D 1.0 на 72 лошадиные силы и наддувный HRA0 1.0 мощностью 100 л.с. Ассистирует «младшему» 5-ступенчатая «механика». Для второго кроме МКП доступен также вариатор. Привод – передний.

Цены на Nissan Magnite в Индии начинаются от 599 тысяч рупий или 630 тысяч рублей по текущему курсу.