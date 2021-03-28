Названы три самых быстрых автомобилей «УАЗ»

УАЗ “Патриот”. Фото: “УАЗ”

Проектируя автомобили компания «УАЗ» вряд ли всерьез задумывается об их динамических характеристиках. Это косвенно подтверждает и отсутствие такой информации в паспортных данных, опубликованных на сайте автопроизводителя. Редакция Daily-Motor.Ru ради эксперимента решила выяснить, какие автомобили «УАЗ» являются самыми быстрыми.

УАЗ “Патриот”. Фото: УАЗ

Оказалось, что самым резвым «УАЗом» при разгоне с места до первой «сотни» является внедорожник «Патриот», делающий это с «механикой» в среднем за 13 секунд. Версия с АКПП чуть более медленная и тратит на эту процедуру около 15 секунд. Максимальная скорость по паспортным данным составляет 150 километров в час.

УАЗ “Пикап”. Фото: УАЗ

Примерно те же секунды демонстрирует его пикап-версия, оборудованная таким же 2,7-литровым двигателем ZMZ Pro мощностью 150 лошадиных сил. Пикап незначительно уступает “Патриоту” в скорости разгона из-за большей массы (+105 кг). При этом неплохая динамика по меркам такого типа автомобиля сопровождается непомерным аппетитом. «Максималка», заявленная «УАЗом», равна 140 километрам в час.

УАЗ “Хантер”. Фото: УАЗ

Замыкает список самых «резвых» автомобилей «УАЗ» внедорожник «Хантер», предшественник которого создавался исключительно для военных нужд. С двигателем ЗМЗ-40906, который в отличие от его модернизированной 150-сильной версии выдает 134,6 лошадиных сил, на разгон с места до 100 км/ч Hunter тратит более 16 секунд. Максимальная скорость этой модели, согласно паспортным характеристикам, составляет 130 километрам в час.