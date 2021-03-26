Новый Volkswagen Multivan T7: первое изображение

Volkswagen Multivan T7. Фото: Volkswagen

Компания Volkswagen поделилась первым изображением нового поколения семейства Transporter/Multivan T7. На опубликованном тизере показан микроавтобус со светящейся полосой во всю ширину передней части, что может намекать на гибридную техническую составляющую модели.

Аналогичное решение со светодиодной полосой ДХО, напомним, ранее применялось и на других моделях Volkswagen, включая Golf, Arteon и электрический внедорожник ID.4.

По слухам, Transporter/Multivan последует примеру младшего собрата Caddy и переедет на общую платформу VW Group. О его агрегатной линейке пока остается только догадываться. Американская пресса утверждает, что 2-литровый дизель получит по крайней мере фургон Transporter.

Салон новинки, как ожидается обзаведется цифровой приборной панелью и увеличенным дисплеем мультимедийной системы, а ряд физических клавиш станут сенсорными.

Когда состоится премьера автомобиля, пока не сообщается. В России сейчас продается Transporter T6.1. Цены на него начинаются от 2 миллионов 557 тысяч 800 рублей.