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Новый минивэн Hyundai Staria привезут в Россию

От: Алексей Шмидт
Hyundai Staria. Фото: The KCB

В Сети появились свежие подробности о новом минивэне компании Hyundai, который готовится к выходу в продажу на мировом рынке. Кроме того, стало известно, что Staria (именно так назовут новинку) появится и в России.

Согласно информации, опубликованной корейским изданием «AutoPost», Hyundai Staria будут продавать с 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 200 лошадиных сил, а также 3,5-литровым биотопливным агрегатом, способным работать как на бензине, так и на жидком пропане. 

Hyundai Staria. Фото: Hyundai

Новый минивэн будет предлагаться в нескольких модификациях с количеством мест в салоне от 2 до 11. В “топовой” версии Premium автомобиль получит «капитанские» кресла и возможность развернуть часть сидений против хода движения.

Автомобиль доберется и до российского рынка. Как выяснил Daily-Motor.Ru, продажи Hyundai Staria в России начнутся в сентябре 2021 года. Об этом еще в прошлом году в интервью с журналистами рассказал глава «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. По его словам, Staria заменит в модельном ряду бренда модель H1. 

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