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Обновленный Duster выехал на тесты

От: Ростислав Архипов
Dacia Duster. Фото: открытые источники

Пока в России начинаются продажи второго поколения кроссовера Renault Duster компания Dacia в Европе уже готовится к обновлению этой модели. Накануне фотошпионам удалось запечатлеть несколько экземпляров прототипов реформенных «Дастеров», которые были замечены на одной из парковок Румынии.

Обновление должно привнести модели дополнительные функции, как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения оборудования и механики. Судя по камуфляжу, нанесенному на переднюю и заднюю часть, основные изменения в дизайне произойдут именно там. Скорее всего, передняя и задняя оптика получат новый рисунок, бампера будут изменены, а радиаторную решетку выполнят в стиле свежих Logan и Sandero. 

Dacia Duster. Фото: открытые источники

Что касается агрегатной стороны, то перемены ждут и ее. Основная часть моторной линейки останется без изменений, но список трансмиссий пополнится 7-диапазонным «роботом EDC с двойным сцеплением, а также в нее вернется автоматическая коробка передач. 

Премьера нового Dacia Duster состоится уже этим летом. Продажи в Европе начнутся до конца 2021 года. Россиянам пока придется довольствоваться дореформенной моделью второго поколения, о которой Daily-Motor.Ru подробно рассказывал в этом месяце. 

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