Дешевый кроссовер Skoda Kushaq не доедет до России

Skoda Kushaq. Фото: Skoda

Компания Skoda не планирует продавать в России новый бюджетный кроссовер Kushaq, который должен выйти в ближайшие несколько месяцев на рынки развивающихся стран.

Как сообщил в ходе пресс-конференции изданию Daily-Motor.Ru глава российского офиса Skoda Яна Прохазка, «паркетник» Kushaq был разработан специально для Индии и не адаптирован под условия эксплуатации, которые его ожидают в России.

Напомним, премьера Skoda Kushaq состоялась 18 марта. Его длина составляет 4225 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1612 мм. Размер колесной базы равен 2651 мм. В основе модели лежит платформа MQB-A0 IN, представляющая собой упрощенную и удешевленную версию глобальной модульной «тележки» Volkswagen Group.

Skoda Kushaq. Фото: Skoda

В моторную линейку кроссовера входят литровый бензиновый TSI мощностью 115 лошадиных сил, работающий в паре с МКПП или 6-ступенчатым «автоматом», а также 1,5-литровый двигатель TSI на 150 л.с., ассистирует которому «механика» или 7-диапазонный «робот» DSG. Во всех версиях Kushaq имеет только передний привод.

Skoda Kushaq. Фото: Skoda

Цены на автомобиль еще не объявлены, но, скорее всего, они окажутся в диапазоне от 1 миллиона до 1 миллиона 600 тысяч рупий, что эквивалентно таким же суммам в рублях по текущему курсу.