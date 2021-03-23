Домой Автоновости Современную «Оку» показали на новых рендерах

Современную «Оку» показали на новых рендерах

От: Алексей Шмидт
Современная “Ока”. Рендер: “@mail авто”

Автомобиль ВАЗ-1111 «Ока» разработали инженеры «АвтоВАЗа» и выпускали в Тольятти до 1995 года (на СеАзе до 2008 года). Несмотря на свернутое более десяти лет назад производство в Сети до сих пор ходят слухи о возможном возрождении этой модели. Дизайнеры портала «Авто.Mail.Ru» решили показать, как мог бы выглядеть такой автомобиль, если бы вернулся в модельный ряд Lada.

У представленного на рендерах хэтчбека широкая радиаторная решетка, визуально делающая автомобиль шире. Фары и задние фонари – вертикальные. Причем со светодиодной начинкой. Крышка багажника выглядит более рельефной, а в ее верхней части появился дополнительный стоп-сигнал. 

Современная “Ока”. Рендер: “@mail авто”

Учитывая грядущую унификацию всех моделей Dacia и Lada, которые переедут на платформу CMF-B, под капотом современной «Оки» мог бы оказаться 4-цилиндровый двигатель Renault.  

Самое интересное:

Cейчас читают:

Современную «Оку» показали на новых рендерах

Автомобиль ВАЗ-1111 «Ока» разработали инженеры «АвтоВАЗа» и выпускали в Тольятти до 1995 года (на СеАзе до 2008 года). Несмотря на свернутое более десяти лет...

Обновленная Toyota Camry для России: новые моторы и вариатор

Автоновости Алексей Шмидт - 0
Daily-Motor.Ru уже рассказывал о том, что Toyota готовится к анонсу обновленного седана Camry в России. На прошлой неделе на официальных страницах компании в соцсетях...

Пассажирский Citroen Berlingo: названы рублевые цены

Автоновости Алексей Шмидт - 0
Компания Citroen рассекретила прайс-лист на пассажирскую версию нового компактвэна Berlingo Multispace, а также рассказала о его оснащении. Автомобиль предложат российским покупателям по ценам от...

Great Wall будет выпускать «китайские УАЗы» под брендом Tank

Автоновости Алексей Шмидт - 0
Китайский концерн Great Wall готовится к расширению списка своих внедорожных суббренов. К текущим Haval, Hover, Wey и GMW в скором времени присоединится новая марка...

Hyundai показала семиместную Creta на официальном изображении

Автоновости Алексей Шмидт - 0
Компания Hyundai выложила в Сеть первое официальное изображение 7-местной версии кроссовера Creta, которая получит название Alcazar. Премьера автомобиля состоится в ближайшие несколько месяцев. Судя по...

Новые поколения Mazda CX-50 и CX-30 показали на рендерах

Автоновости Алексей Шмидт - 0
Компания Mazda всеми силами пытается ворваться в премиальный сегмент, готовя модели и двигатели, которые позволят ей осуществить задуманное. Первопроходцами в реализации амбициозной стратегии станут...

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-68196 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 декабря 2016 года. 16+