Современную «Оку» показали на новых рендерах

Современная “Ока”. Рендер: “@mail авто”

Автомобиль ВАЗ-1111 «Ока» разработали инженеры «АвтоВАЗа» и выпускали в Тольятти до 1995 года (на СеАзе до 2008 года). Несмотря на свернутое более десяти лет назад производство в Сети до сих пор ходят слухи о возможном возрождении этой модели. Дизайнеры портала «Авто.Mail.Ru» решили показать, как мог бы выглядеть такой автомобиль, если бы вернулся в модельный ряд Lada.

У представленного на рендерах хэтчбека широкая радиаторная решетка, визуально делающая автомобиль шире. Фары и задние фонари – вертикальные. Причем со светодиодной начинкой. Крышка багажника выглядит более рельефной, а в ее верхней части появился дополнительный стоп-сигнал.

Современная “Ока”. Рендер: “@mail авто”

Учитывая грядущую унификацию всех моделей Dacia и Lada, которые переедут на платформу CMF-B, под капотом современной «Оки» мог бы оказаться 4-цилиндровый двигатель Renault.