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Дешевый кроссовер Kia Sonet вышел за пределы Индии

От: Алексей Шмидт
Kia Sonet. Фото: Kia

В прошлом году состоялась премьера нового субкомпактного кроссовера Kia, который оказался самой доступной моделью корейского автопроизводителя в сегменте SUV. Дебютным и главным рынком для Sonet стала Индия, где за него просят около 700 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту. Но теперь стало известно, что «паркетник» выбрался за пределы индийского рынка.

Автомобиль начали продавать в Саудовской Аравии, где Sonet не только стал крупнее и мощнее, но и дороже. Арабская версия бюджетного кроссовера Kia оказалась на 125 мм длиннее оригинального индийского Sonet. Остальные габариты двух версий совпадают. Изменения длины обусловлены появлением новых бамперов. 

Kia Sonet. Фото: Kia

Перемены произошли и под капотом. Для рынка Саудовской Аравии Kia Sonet получил полуторалитровый 114-сильный «атмосферник» (144 Нм), работающий в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором. В Индии, напомним, эта модель предложена с литровой «турботройкой» на 83 л.с. и 100-сильным турбодизелем. В список трансмиссий индийской версии входят 5- и 6-ступенчатые МКП, классический 6-диапазонный «автомат», 7-скоростной «робот» и 6-ступенчатая умная «механика». 

Представленная в Саудовской Аравии версия Kia Sonet превосходит индийскую по мощности, но не по оснащению. Дисплей мультимедийной системы такого кроссовера уменьшили с 10,25-дюймов до 8 дюймов, а также лишили ряда опциональных функций.

Kia Sonet. Фото: Kia

При этом просят за арабскую версию Sonet больше, чем на индийском рынке. За базовую комплектацию Kia Sonet в Саудовской Аравии придется заплатить 1 миллион 190 тысяч рублей при пересчете. Стоимость «топовой» комплектации оценена в 1 миллион 420 тысяч рублей. 

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