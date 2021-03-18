Skoda представила конкурента Hyundai Creta и Kia Seltos

Skoda Kushaq. Фото: Skoda

Компания Skoda показала новый компактный кроссовер Kushaq, попутно рассекретив его технические характеристики. Новая модель предназначена для рынков развивающихся стран, где будет конкурировать с Hyundai Creta и Kia Seltos.

В основе автомобиля лежит платформа MQB-A0 IN. Длина кроссовера составляет 4225 мм, ширина равна 1760 мм, высота – 1612 мм. Колесная база – 2651 мм. Заявленный объем багажного отделения – 385 литров, но если сложить спинки заднего сиденья, то полезное пространство увеличится сразу до 1405 литров.

В угоду доступной цены Kushaq не получил цифровой приборной панели, а мультимедийная система в его «топовых» комплектациях представлена 10-дюймовым дисплеем. Подушек безопасности максимум может быть шесть.

Skoda Kushaq. Фото: Skoda

В моторной линейке кроссовера указаны литровый 3-цилиндровый агрегат TSI на 115 лошадиных сил, работающий в связке с 6-ступенчатой «механикой» и классическим «автоматом», а также 1,5-литровый TSI на 150 л.с., ассистирует которому как МКП, так и 7-диапазонный «робот» DSG.

Цены на новинку пока не объявлены. Ожидается, что они будут начинаться с отметки в 1 миллион рупий, что эквивалентно сумме около 1 миллиона рублей по текущему курсу.