Обновленная Toyota Camry для России: новые подробности

Обновленная Toyota Camry XV70 для рынка Японии. Фото: Toyota

Toyota продолжает расширять список рынков, на которых доступны обновленные седаны Camry. На очереди – Россия.

Обновившись в Японии, США, Китае и Европе 4-дверка XV70 готовится к первому рестайлингу на российском рынке. По неофициальной информации, до нашей страны реформенная модель может доехать уже в апреле этого года.

Обновленная Toyota Camry XV70 для рынка Японии. Фото: Toyota

Предполагается, что российская версия обновленной Camry будет отличаться предшественницы только косметически, получив слегка модернизированные бамперы, другую «начинку» головной оптики, расширенную палитру кузовных цветов, в который войдет красный, а также новые колесные диски. Примерно такие же метаморфозы произошли с рестайлингом Camry XV70 в США и Японии.

Обновленная Toyota Camry XV70 для рынка Японии. Фото: Toyota

Об изменениях в салоне пока ничего неизвестно, но, скорее всего, там российских покупателей ждет обновленная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и новые материалы отделки.

Интерьер обновленной Toyota Camry XV70 для рынка США. Фото: Toyota

Как пишут «Автоновости дня», самой серьезной доработкой рестайлинговой Camry станет агрегатная линейка, в которой базовый 2-литровый двигатель «подружат» с вариатором (сейчас он работает с 6-диапазонным «автоматом»). А 2,5-литровый агрегат форсируют со 181 до 199 л.с. Ассистировать ему, опять же, будет уже не 6-ступенчатая АКП, а 8-диапазонная, как в новом RAV4.

Российский офис Toyota пока не комментируют слухи о появлении обновленной Camry на нашем рынке.