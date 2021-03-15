Гибридный седан Honda City представят в мае-июне 2021 года

Honda City. Фото: Honda

Компания Honda определилась с датой премьеры гибридной версии своего седана City. Автомобиль будет представлен в конце мая – начале июня 2021 года.

Новинка расположится в модельном ряду Honda на ступень выше City с бензиновым двигателем.

Четырехдверку оснастят гибридной силовой установкой, работающей на базе 1,5-литрового 4-цилиндрового двигателя, связку которому составит два электромотора. Суммарная мощность силовых агрегатов составит 108 лошадиных сил и 253 Нм крутящего момента против 97 л.с. и 127 Нм у модели с традиционным ДВС.

По неофициальным данным, автомобиль получит название Honda City RS Hybrid. Продавать новую модель будут в Индии, а также ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Предварительная цена – от 1 миллиона 500 до 1 миллиона 800 тысяч рупий, что примерно эквивалентно этим же суммам в рублях. На российском рынке City никогда не продавался. Новинка до нашей страны также не доберется, поскольку с 2022 года Honda покидает Россию.