Обновленный Lada Largus FL: что с шумоизоляцией?

Lada Largus FL. Фото: Lada

На этой неделе «АвтоВАЗ» приступил к пресс-тесту обновленных универсалов Lada Largus FL, в ходе которого раскрыл журналистам ряд деталей реформенной модели. Одна из них касается проведённых работ над шумоизоляцией.

Согласно информации, опубликованной на слайде, фейслифтовый Largus получил улучшенную шумоизоляцию. Инженеры «АвтоВАЗа» в опции «Пакет шумоизоляции», доступной для «топовой» комплектации Luxe, снизили шум на 5,1 дБа при интенсивном разгоне на третьей передаче во всем диапазоне оборотов. А при движении с постоянной скоростью 100 километров в час на 5-й передаче отмечено снижение на 1,7…2,7 дБ.

Добиться этого удалось за счет установки шумоизолирующей обивки стоек А, B, C, D, виброизоляционных и шумопоглащающих накладок на обивке крыши. Кроме того, универсалы оборудовали виброизоляционными накладками тоннеля пола и щитков передка. Щитки колёсный арок облачили в ворс, а двери оснастили шумопоглащающими прокладками.

Lada Largus FL. Фото: Lada

Здесь же указаны виброизоляционные накладки пола и заглушки арок передних колес. Дополнили картину шумопоглощающая обивка задних дверей и подлокотников, а также заглушки в пустотелых сечениях кузова.

Lada Largus FL. Фото: Lada

Продажи обновленного Lada Largus FL стартовали 5 марта. Цены начинаются с отметки в 685 тысяч 900 рублей за грузопассажирскую версию и от 690 тысяч 900 рублей за 5-местный пассажирский универсал.