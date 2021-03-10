Новый дешевый кроссовер Citroen вновь заметили на тестах

Citroen C21. Фото: открытые источники

Компания Citroen вывела на очередную серию испытаний свой новый бюджетный кроссовер, предназначенный, в первую очередь, для рынков Индии и Бразилии. Фотографии с тестов появились в открытом доступе.

Автомобиль известен тем, что носит кодовое обозначение C21. С названием для кроссовера должны определиться позднее. О том, какая «тележка» ляжет в основу модели, пока неизвестно. Предполагается, что ей окажется упрощенная версия платформы CMP, на которой построены последние Citroen C4, Peugeot 208/2008, а также Opel Mokka.

Длина кроссовера составит менее четырех метров. Судя по новым шпионским фотографиям, дизайн автомобиля будет перекликаться с моделью С3 Aircross. Кроссовер получит 2-этажную головную оптику и схожую решетку радиатора, но корма у C21 будет собственная.

Citroen C21. Фото: открытые источники

Под капот Citroen C21 прочат 1,2-литровый бензиновый «атмосферник» и его надувную версию. Привод будет только передним. Конкурировать на индийском рынке модели предстоит с Kia Sonet, Hyundai Venue, Nissan Magnite и Renault Kiger.

В Европе появления нового компактного кроссовера от Citroen не ожидается.