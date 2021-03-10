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Новый кроссовер Haval Jolion: известна дата запуска в России

От: Алексей Шмидт
Haval Jolion. Фото: XCar

Компания Haval определилась с предварительной датой запуска в продажу в России нового кроссовера Jolion. Автомобиль доберется до дилеров во втором полугодии.

По словам представителей PR-отдела Haval, производство новой модели наладят на мощностях тульского предприятия компании в индустриальном парке «Узловая», где сейчас собирают другие кроссоверы марки. 

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Haval планирует в ближайшие три года представить на российском рынке пять новых моделей. Судя по всему, кроссовер Jolion станет одним из первенцев этой стратегии. 

В Китае данная модель носит название First Love. Длина автомобиля составляет 4480 мм. В основе модели лежит новая платформа Lemon, а в качестве двигателя предложен безальтернативный 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил. В «Поднебесной» за кроссовер просят минимум 78 тысяч 900 юаней или 900 тысяч рублей.

На украинском рынке продажи Haval Jolion стартуют во втором квартале этого года. Минимальный прайс на новинку составит 496 тысяч 100 гривен или примерно 1 миллион 300 тысяч рублей по текущему курсу. 

Новый кроссовер Haval Jolion: известна дата запуска в России

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Компания Haval определилась с предварительной датой запуска в продажу в России нового кроссовера Jolion. Автомобиль доберется до дилеров во втором полугодии. По словам представителей PR-отдела...
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