Тюнеры из Болгарии «прокачали» советскую ВАЗ «Копейка»

Фото: GB Design

Тюнинг ателье GB Design, расположенное в Болгарии, представило на суд общественности результат нового проекта, посвященного 50-летнему юбилею модели ВАЗ-2101.

Легендарная советская «Копейка», пережившая модернизацию, получила роскошный интерьер с кожаной отделкой, новую центральную консоль и альтернативные сиденья. На доработки автомобиля тюнеры потратили четыре месяца. Автомобиль делали не для продажи, поэтому купить его нельзя.

Многие детали, которые были заменены в ходе модернизации машины, не имеют никакого отношения к «АвтоВАЗу».

Например, центральную консоль с головным устройством аудиосистемы и новым селектором трансмиссии GB Design разрабатывал самостоятельно. Штатная приборная панель была заменена на «приборку» с белыми шкалами и хромированными ободками. Стоковое рулевое колесо сняли, установив вместо него руль с деревянным ободом.

Фото: GB Design

В салоне «Копейки» болгарские тюнеры установили сиденья от Toyota, а пластиковые декоративные элементы заменили на деревянные.

В GB Design подтвердили, что автомобиль построен в единственном экземпляре и останется в таком статусе навсегда.