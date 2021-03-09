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Skoda рассказала об испытаниях новой Fabia

От: Алексей Шмидт
Skoda Fabia. Фото: Skoda

Компания Skoda выпустила статью, в которой рассказала о том, как проходили испытания нового поколения модели Fabia.

По словам чехов, новая «Фабиа» прошла серию сложных испытаний, которые позволили инженерам компании улучшить ее динамические характеристики, надежность и безопасность.

Так, например, прототип Fabia четвертого поколения обкатывали в связке со специальным прицепом, который за счет наличия динамометра внутри отслеживал силу сопротивления, действующую на автомобиль. Благодаря такому решению инженеры Skoda добились оптимальных показателей с точки зрения управляемости машины в затяжных крутых подъемах и при буксировке прицепов различной тяжести.

Skoda Fabia. Фото: Skoda

Кроме того, новая Fabia успешно пережила тесты при различных температурах, варьировавшихся в диапазоне от минус 30 до плюс 45 градусов по Цельсию. Автомобиль обкатывали как в условиях сильных снегопадов, так и полевых бурь и муссонных дождей.

Не обошли стороной реформенную модель и аэродинамические испытания. По словам представителей Skoda, у новой Fabia будет лучший коэффициент лобового сопротивления в классе – 0,28.

Напомним, в основу следующего поколения Skoda Fabia ляжет платформа MQB-A0. Базовым двигателем должен стать 3-цилиндровый бензиновый литровый «атмосферник» мощностью 65 и 80 л.с. В более дорогих версиях предложат 95- и 110-сильные наддувные моторы, а в «топе» 150-сильную турбочетверку. Трансмиссия – 5-ступенчатая МКП или 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением. 

Премьера автомобиля запланирована на 2021 год.

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