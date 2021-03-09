Серийный кроссовер Skoda Kushaq показали на рендере

Skoda Kushaq. Фото: IAB

В январе 2021 года компания Skoda анонсировала новый доступный кроссовер, который, по слухам, получит название Kushaq. В основу модели ляжет прошлогодний концепт Skoda Vision IN. Накануне в Сети появился первый рендер серийной версии этой модели, основанный на ранее опубликованных шпионских фото.

Премьера бюджетного SUV от Skoda состоится уже 18 марта. Судя по рендерному изображению, внешне товарный Kushaq практически не будет отличаться от прототипа.

Skoda Kushaq. Фото: Indian Auto

Автомобиль спроектируют на модульной платформе MQB-A0-IN, подразумевающей моторную линейку, состоящую из литровой «турботройки» на 115 л.с., а также «турбочетверки» на 150 лошадиных сил. Трансмиссии: МКП, 6-ступенчатый «автомат» и 7-диапазонный «робот» DSG.

Skoda Kushaq. Фото: Skoda

Производством Skoda Kushaq будет заниматься предприятие в индийском городе Чекан. Продажи кроссовера стартуют в мае-июне этого года.

Цены на новинку будут варьироваться в пределах 1 миллиона – 1 миллиона 700 тысяч рупий или 1 миллион 15 тысяч – 1 миллион 730 тысяч рублей по текущему курсу. О том, привезут ли Skoda Kushaq в Россию, пока неизвестно.