«АвтоВАЗ» лишил Lada XRay #CLUB пакета Multimedia

Lada XRay CLUB. Фото: Lada

В конце сентября прошлого года стало известно о том, что в продажу вышло новое исполнение модели Lada XRay. Спецверсия получила название #CLUB и шла с пакетом Multimedia. Как стало известно порталу «Лада.Онлайн», с начала марта 2021 года такая версия больше недоступна для покупателей.

Отличительной чертой Lada XRay #CLUB с пакетом Multimedia была мультимедийная система с предустановленными сервисами «Яндекс.Авто», а также камера заднего вида. Стоимость такой комплектации составляла 822 тысячи 900 рублей.

Фото: Lada

Напомним, спецверсия #CLUB отличается от обычного Lada XRay наличием оригинальных элементов экстерьера и интерьера. В арсенал этой модификации также входят: климат-контроль, обогрев лобового стекла, датчики света и дождя, датчики парковки и обивка сидений с вышитым на ней названием серии.