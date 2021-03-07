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«АвтоВАЗ» лишил Lada XRay #CLUB пакета Multimedia

От: Алексей Шмидт
Lada XRay CLUB. Фото: Lada

В конце сентября прошлого года стало известно о том, что в продажу вышло новое исполнение модели Lada XRay. Спецверсия получила название #CLUB и шла с пакетом Multimedia. Как стало известно порталу «Лада.Онлайн», с начала марта 2021 года такая версия больше недоступна для покупателей.

Отличительной чертой Lada XRay #CLUB с пакетом Multimedia была мультимедийная система с предустановленными сервисами «Яндекс.Авто», а также камера заднего вида. Стоимость такой комплектации составляла 822 тысячи 900 рублей.

Фото: Lada

Напомним, спецверсия #CLUB отличается от обычного Lada XRay наличием оригинальных элементов экстерьера и интерьера. В арсенал этой модификации также входят: климат-контроль, обогрев лобового стекла, датчики света и дождя, датчики парковки и обивка сидений с вышитым на ней названием серии. 

«АвтоВАЗ» лишил Lada XRay #CLUB пакета Multimedia

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В конце сентября прошлого года стало известно о том, что в продажу вышло новое исполнение модели Lada XRay. Спецверсия получила название #CLUB и шла...
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