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Больше не седан: новый Citroen C5 показали на первых фото

От: Алексей Шмидт
Новый Citroen C5. Фото: Motor1

Компания Citroen приступила к тестовым испытаниям нового C5, который, судя по первым шпионским фотографиям, окажется не седаном.

На снимках показаны прототипы, облаченные в плотный камуфляж, кузова которых выглядят как приподнятый хэтчбек, напоминая по стилистике концепт Citroen CXperience 2016 года.

В основу нового Citroen C5 должна лечь платформа EMP2 группы PSA, на которой построен обновленный Peugeot 508. При этом в «Пежо» решили сохранить 508-му форму седана. Обе модели получат единую моторную линейку, но Citroen не достанутся «дизели».

Новый Citroen C5. Фото: Motor1

Как будет выглядеть интерьер Citroen C5 пока неизвестно. Не исключено, что он будет сильно похож на салон C4 с утонченным дизайном и парой сенсорных дисплеев. 

Премьера новой модели должна состояться сразу после автомобильной выставки в Шанхае, запланированной на конец апреля 2021 года. 

Больше не седан: новый Citroen C5 показали на первых фото

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Компания Citroen приступила к тестовым испытаниям нового C5, который, судя по первым шпионским фотографиям, окажется не седаном. На снимках показаны прототипы, облаченные в плотный камуфляж,...
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