Больше не седан: новый Citroen C5 показали на первых фото

Компания Citroen приступила к тестовым испытаниям нового C5, который, судя по первым шпионским фотографиям, окажется не седаном.
На снимках показаны прототипы, облаченные в плотный камуфляж, кузова которых выглядят как приподнятый хэтчбек, напоминая по стилистике концепт Citroen CXperience 2016 года.
В основу нового Citroen C5 должна лечь платформа EMP2 группы PSA, на которой построен обновленный Peugeot 508. При этом в «Пежо» решили сохранить 508-му форму седана. Обе модели получат единую моторную линейку, но Citroen не достанутся «дизели».
Как будет выглядеть интерьер Citroen C5 пока неизвестно. Не исключено, что он будет сильно похож на салон C4 с утонченным дизайном и парой сенсорных дисплеев.
Премьера новой модели должна состояться сразу после автомобильной выставки в Шанхае, запланированной на конец апреля 2021 года.