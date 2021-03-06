Больше не седан: новый Citroen C5 показали на первых фото

Новый Citroen C5. Фото: Motor1

Компания Citroen приступила к тестовым испытаниям нового C5, который, судя по первым шпионским фотографиям, окажется не седаном.

На снимках показаны прототипы, облаченные в плотный камуфляж, кузова которых выглядят как приподнятый хэтчбек, напоминая по стилистике концепт Citroen CXperience 2016 года.

В основу нового Citroen C5 должна лечь платформа EMP2 группы PSA, на которой построен обновленный Peugeot 508. При этом в «Пежо» решили сохранить 508-му форму седана. Обе модели получат единую моторную линейку, но Citroen не достанутся «дизели».

Новый Citroen C5. Фото: Motor1

Как будет выглядеть интерьер Citroen C5 пока неизвестно. Не исключено, что он будет сильно похож на салон C4 с утонченным дизайном и парой сенсорных дисплеев.

Премьера новой модели должна состояться сразу после автомобильной выставки в Шанхае, запланированной на конец апреля 2021 года.