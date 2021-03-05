Домой Автоновости Кроссовер Changan CS35 Plus сменил внешность

Кроссовер Changan CS35 Plus сменил внешность

От: Ростислав Архипов
Обновленный Changan CS35 Plus. Фото: Changan

На китайском рынке стартовал предзаказ на обновленный кроссовер Changan CS35 Plus. Для покупателей предложено три комплектации этой модели по ценам от 95 тысяч 900 до 111 тысяч 900 юаней (1,1-1,28 млн рублей).

С рестайлингом «паркетник» получил пересмотренный внешний облик, обзаведясь новой решеткой радиатора, иной светодиодной головной оптикой и другими бамперами с увеличенными блоками «противотуманок».

В салоне появилась цифровая панель приборов и современная «мультимедиа» с большим сенсорным дисплеем. 

Обновленный Changan CS35 Plus. Фото: Changan

Габариты, несмотря на обновление, не изменились. Длина кроссовера по-прежнему составляет 4330 мм, ширина достигает 1825 мм, высота – 1660 мм. Размер колесной базы равен 2600 мм.

Обновленный Changan CS35 Plus. Фото: Changan

Под капотом CS35 будет работать 1,4-литровая «турбочетверка» мощностью 160 лошадиных сил (260 Нм), сочетающаяся с «механикой» или вариатором. От 1,6-литрового «атмосферника» в Changan приняли решение отказаться. Привод как был, так и остался исключительно передним. 

Напомним, на российском рынке сейчас доступен только дорестайлинговый CS35 Plus. Цены на него начинаются с отметки в 1 миллион 239 тысяч 900 рублей. 

Кроссовер Changan CS35 Plus сменил внешность

Ростислав Архипов - 0
На китайском рынке стартовал предзаказ на обновленный кроссовер Changan CS35 Plus. Для покупателей предложено три комплектации этой модели по ценам от 95 тысяч 900...
Узнать больше

В России представили 7-местный кроссовер JAC S7. Названы цены

Автоновости Алиса Шашкова - 0
В России состоялась премьера нового кроссовера JAC Motor. Автомобиль получил название S7 и поступит в продажу в ближайшее время. Приобрести новый китайский «паркетник» в РФ...

УАЗ променяет «Русский Прадо» на внедорожник и пикап Isuzu

Автоновости Алексей Шмидт - 0
Накануне Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что компания «УАЗ» рассматривает возможность начала производства на мощностях Ульяновского завода неких иномарок, которые будут выпускать вместо замороженного проекта...

В России стартовали продажи Lada Largus FL

Автоновости Алексей Шмидт - 0
Компания «АвтоВАЗ» объявила о начале продаж в России обновленного семейства Lada Largus FL. С фейслифтингом автомобиль получил пересмотренный внешний облик и модернизированный двигатель. В ходе...

Стали известны цены на кроссовер Haval Jolion. Его привезут в Россию

Автоновости Алексей Шмидт - 0
Компания Haval назвала цены и комплектации нового кроссовера Jolion. Пока, правда, только для рынка Украины. Напомним, ранее стало известно, что новый китайский «паркетник» выйдет в...

© Авто сайт – Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-68196 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 декабря 2016 года. 16+