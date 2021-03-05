Кроссовер Changan CS35 Plus сменил внешность

Обновленный Changan CS35 Plus. Фото: Changan

На китайском рынке стартовал предзаказ на обновленный кроссовер Changan CS35 Plus. Для покупателей предложено три комплектации этой модели по ценам от 95 тысяч 900 до 111 тысяч 900 юаней (1,1-1,28 млн рублей).

С рестайлингом «паркетник» получил пересмотренный внешний облик, обзаведясь новой решеткой радиатора, иной светодиодной головной оптикой и другими бамперами с увеличенными блоками «противотуманок».

В салоне появилась цифровая панель приборов и современная «мультимедиа» с большим сенсорным дисплеем.

Обновленный Changan CS35 Plus. Фото: Changan

Габариты, несмотря на обновление, не изменились. Длина кроссовера по-прежнему составляет 4330 мм, ширина достигает 1825 мм, высота – 1660 мм. Размер колесной базы равен 2600 мм.

Обновленный Changan CS35 Plus. Фото: Changan

Под капотом CS35 будет работать 1,4-литровая «турбочетверка» мощностью 160 лошадиных сил (260 Нм), сочетающаяся с «механикой» или вариатором. От 1,6-литрового «атмосферника» в Changan приняли решение отказаться. Привод как был, так и остался исключительно передним.

Напомним, на российском рынке сейчас доступен только дорестайлинговый CS35 Plus. Цены на него начинаются с отметки в 1 миллион 239 тысяч 900 рублей.