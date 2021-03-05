Домой Автоновости В России представили 7-местный кроссовер JAC S7. Названы цены

В России представили 7-местный кроссовер JAC S7. Названы цены

От: Алиса Шашкова
JAC S7. Фото: JAC

В России состоялась премьера нового кроссовера JAC Motor. Автомобиль получил название S7 и поступит в продажу в ближайшее время.

Приобрести новый китайский «паркетник» в РФ можно будет в трех комплектациях: Basic, Comfort и Luxury. Для всех будет предложен безальтернативный 1,5-литровый наддувный бензиновый двигатель мощностью 149 лошадиных сил и 251 Нм момента, ассистировать которому предстоит 6-скоростному «роботу» DCT с двойным сцеплением. Паспортная максимальная скорость кроссовера с таким набором составит 160 километров в час. Динамика разгона с места до 100 км/ч пока не уточняется.

В разработке внешнего облика JAC S7 участвовал бывший дизайнер итальянских брендов Maserati и Alfa Romeo Даниэль Гальоне. От своих одноклассников и других моделей JAC модель S7 отличается необычной радиаторной решеткой в форме акульей «пасти», а также 2-этажной узкой головной светодиодной оптикой и спрятанными в массивных нишах бампера противотуманками. 

JAC S7. Фото: JAC

Длина кроссовера – 4776 мм. Размер колесной базы равен 2750 мм. Автомобиль вмещает до семи пассажиров (включая водителя). 

Производством JAC S7 занимается предприятие «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане. Дата начала продаж автомобиля пока не объявлена, но известны цены 5-местной версии. Они будут начинаться с отметки в 1 миллион 449 тысяч. За «топовый» вариант нужно будет заплатить минимум 1 миллион 689 тысяч рублей.

В России представили 7-местный кроссовер JAC S7. Названы цены

Алиса Шашкова - 0
В России состоялась премьера нового кроссовера JAC Motor. Автомобиль получил название S7 и поступит в продажу в ближайшее время. Приобрести новый китайский «паркетник» в РФ...
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