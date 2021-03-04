Названы цены на обновленный Haval H9. Продажи – в марте

Haval H9. Фото: Haval

Компания Haval представила в России обновленный внедорожник Haval H9, назвав его цены и комплектации.

Автомобиль предложат покупателям в трех комплектациях: Comfort, Elite и Premium. Стоимость базовой будет начинаться с отметки в 2 миллиона 620 тысяч рублей. Средний вариант оснащения оценен минимум в 2 миллиона 820 тысяч рублей. За «топовую» версию придется выложить не менее 2 миллионов 990 тысяч рублей.

С рестайлингом китайский внедорожник получил во всех комплектациях 9-дюймовый дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и улучшенной графикой, а также обновленную цифровую «приборку». Теперь информация для водителя будет выводиться на устройство в той же стилистике, что и на Haval F7.

Модернизации подверглись и силовые установки. Максимальный крутящий момент дизельного двигателя увеличился с 350 Нм до 380 Нм, а мощность бензинового агрегата для соответствия экологическому стандарту Евро-6 была оптимизирована с 245 л.с. до 218 лошадиных сил.

В базовой версии Comfort Haval H9 поставляется в 5-местной конфигурации салона, в остальных версиях — это 7-местный внедорожник.

Во всех вариантах исполнения автомобиль оснащен системой полного привода и 8-диапазонной автоматической коробкой передач.