Skoda показала салон бюджетного кроссовера Kushaq

Интерьер Skoda Kushaq. Фото: Skoda

Пресс-служба Skoda опубликовала скетчи интерьера нового бюджетного кроссовера Kushaq, который представят этой весной.

В компании заявляют, что несмотря на компактные размеры и потенциальную низкую цену этого «паркетника» его салон будет просторным и не обойдется без фирменных «фишек» системы Simply Clever.

На выложенных в Сети изображениях можно заметить виртуальную приборную панель и 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Интерьер Skoda Kushaq. Фото: Skoda

Напомним, в основу Skoda Kushaq должна лечь адаптированная под индийский рынок платформа MQB-A0-IN.

В моторную линейку нового кроссовера войдут 1- и 1,5-литровые наддувные бензиновые агрегаты. Версии с «дизелем» у чешского «паркетника» не будет. Трансмиссий на выбор будет две: 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот» DSG.

Премьера Skoda Kushaq состоится 18 марта этого года.