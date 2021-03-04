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Skoda показала салон бюджетного кроссовера Kushaq

От: Алексей Шмидт
Интерьер Skoda Kushaq. Фото: Skoda

Пресс-служба Skoda опубликовала скетчи интерьера нового бюджетного кроссовера Kushaq, который представят этой весной. 

В компании заявляют, что несмотря на компактные размеры и потенциальную низкую цену этого «паркетника» его салон будет просторным и не обойдется без фирменных «фишек» системы Simply Clever. 

На выложенных в Сети изображениях можно заметить виртуальную приборную панель и 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы. 

Интерьер Skoda Kushaq. Фото: Skoda

Напомним, в основу Skoda Kushaq должна лечь адаптированная под индийский рынок платформа MQB-A0-IN.

В моторную линейку нового кроссовера войдут 1- и 1,5-литровые наддувные бензиновые агрегаты. Версии с «дизелем» у чешского «паркетника» не будет. Трансмиссий на выбор будет две: 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот» DSG. 

Премьера Skoda Kushaq состоится 18 марта этого года. 

Skoda показала салон бюджетного кроссовера Kushaq

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