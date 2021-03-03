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Илон Маск показал ретро-рекламу в Twitter: «К тому же, лошади еще и самоуправляемые!»

От: Алиса Шашкова
Фото: открытые источники

Основатель и руководитель автомобильной компании Tesla Илон Маск решил повеселить своих подписчиков в Twitter, опубликовав рекламу вековой давности.

В рекламе указаны преимущества лошади перед автомобилем: «ДО ТОГО, как вы поменяете лошадь на автомобиль, подумайте о расходах. Подумайте, сколько стоит упряжь, а затем сколько вам придется потратить на шины. Посчитайте, сколько стоит прокормить Доббин (лошадь) в год, а после поразмыслите, во сколько вам обойдется бензин, запчасти и расходы на хранение. 

Доббин стоит столько же, сколько вы за нее заплатили 2 года назад, где тот человек с автомобилем, который может похвастаться тем же?

Лучше идите и купите новую упряжь вместо нового автомобиля и помните, что Доббин провезет вас как через снег и грязь также, так и по хорошей дороге, и ее карбюратор никогда не сломается».

Маск в шутливой форме прокомментировал это объявление, заметив, что «лошади еще и самоуправляемые», намекнув тем самым на автономность автомобилей Tesla.

Илон Маск показал ретро-рекламу в Twitter: «К тому же, лошади еще и самоуправляемые!»

Алиса Шашкова - 0
Основатель и руководитель автомобильной компании Tesla Илон Маск решил повеселить своих подписчиков в Twitter, опубликовав рекламу вековой давности. https://twitter.com/elonmusk/status/1366820931184717824 В рекламе указаны преимущества лошади перед автомобилем:...
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