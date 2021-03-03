У дилеров почти не осталось старых Lada Niva

Lada Niva. Фото: Lada

Серийное производство Lada Niva Travel стартовало в декабре прошлого года. С тех пор предприятие «Лада Запад Тольятти» выпускало дореформенный и рестайлинговый внедорожники параллельно, но теперь завод полностью перешел на производство обновленной модели.

У дилеров, в свою очередь, почти не осталось старых Lada Niva. Согласно информации, опубликованной в базе данных Lada, по состоянию на 3 марта в наличии имеется меньше сотни Niva предыдущего образца.

Lada Niva Travel. Фото: Lada

Напомним, цены на обновленный внедорожник Lada Niva Travel начинаются с отметки в 747 тысяч 900 рублей. Автомобиль предложен с прежним 1,7-литровым двигателем мощностью 80 лошадиных сил (127 Нм) и 5-ступенчатой МКП. Привод – постоянный полный с «понижайкой» и принудительной блокировкой дифференциала.