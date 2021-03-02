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Возрожденную Lada 2105 показали на рендерах

От: Ростислав Архипов
Современная Lada 2105. Рендер: @mail авто

ВАЗ-2105 (он же Lada 2105) оказался одним из долгожителей Волжского автозавода. Автомобиль выпускали более 30 лет – с 1980 по 2010 год. Независимые дизайнеры решили представить, как мог выглядеть такой автомобиль, если бы продержался на конвейере до 2021 года.

По мнению авторов рендеров, опубликованных порталом «Авто.Mail.Ru», современная «пятерка» сохранила бы знакомые очертания, размеры и форму кузова. Осовременить ее дизайн могли новые фары и решетка радиатора, а также бамперы с крупными воздухозаборниками.

Колесные диски автомобиль позаимствовал бы у Lada XRay. Боковые зеркала, судя по изображениям, обзавелись бы ножками, а также возможностью складывания при помощи электропривода. Колесные арки – закруглены, а пороги выглядят шире. Дворники спрятаны под кромку капота.

Задние фонари, объединенные плашкой, выглядят современно за счет своей светодиодной начинки и нового форм-фактора. На крышке багажника появилась бы надпись крупными буквами «LADA».

Современная Lada 2105. Рендер: @mail авто

Что касается моторной линейки, то в ней, скорее всего, числились бы двигатели Lada Granta. Базовым мог стать 1,6-литровый 8-клапанник на 87 лошадиных сил, работающий в МКП. Более дорогие версии, вероятно, получили бы 98-сильный 16-клапанный двигатель, сочетающийся с 4-диапазонным «автоматом».

Сколько бы стоила такая «пятерка» остается вопросом. Один из вариантов – от 450 до 550 тысяч рублей. 

Возрожденную Lada 2105 показали на рендерах

Ростислав Архипов - 0
ВАЗ-2105 (он же Lada 2105) оказался одним из долгожителей Волжского автозавода. Автомобиль выпускали более 30 лет – с 1980 по 2010 год. Независимые дизайнеры...
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