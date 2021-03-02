Самую дорогую УАЗ «Буханка» выставили на продажу

«Буханка» УАЗ-452 за 1020000 рублей Фото: «Авто.ру».

На портале «Авто.ру» появилось объявление о продаже уникальной модели УАЗ-452, известной на российском рынке под именем «Буханка». Автомобиль был серьезно доработан, поэтому оказался более чем в два раза дороже, чем был куплена новой в 2017 году.

Стоимость «Буханки», выставленной на продажу в городе Можга Удмуртской Республики, составляет 1 миллион 20 тысяч рублей. Пробег машины равен всего 2 тысячам 100 километрам. При покупке автомобиля в 2017 году его нынешний владелец заплатил за него 439 тысяч рублей, но позже доработал его ходовые элементы, пассажирский салон и кабину.

«Буханка» УАЗ-452 за 1020000 рублей Фото: «Авто.ру».

«Буханка» оборудована колесами Bontyre Stalker, защитой трансмиссии, лифтами подвески и кузова, рулевым демпфером, передним и задним силовыми бамперами и экспедиционным багажником.

Автомобиль укомплектован двигателем мощностью 112 лошадиных сил и механической трансмиссией. За 4 года у него был только один владелец.