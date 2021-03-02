Домой Автоновости Самую дорогую УАЗ «Буханка» выставили на продажу

Самую дорогую УАЗ «Буханка» выставили на продажу

От: Алиса Шашкова
«Буханка» УАЗ-452 за 1020000 рублей Фото: «Авто.ру».

На портале «Авто.ру» появилось объявление о продаже уникальной модели УАЗ-452, известной на российском рынке под именем «Буханка». Автомобиль был серьезно доработан, поэтому оказался более чем в два раза дороже, чем был куплена новой в 2017 году.

Стоимость «Буханки», выставленной на продажу в городе Можга Удмуртской Республики, составляет 1 миллион 20 тысяч рублей. Пробег машины равен всего 2 тысячам 100 километрам. При покупке автомобиля в 2017 году его нынешний владелец заплатил за него 439 тысяч рублей, но позже доработал его ходовые элементы, пассажирский салон и кабину. 

«Буханка» УАЗ-452 за 1020000 рублей Фото: «Авто.ру».

«Буханка» оборудована колесами Bontyre Stalker, защитой трансмиссии, лифтами подвески и кузова, рулевым демпфером, передним и задним силовыми бамперами и экспедиционным багажником.

Автомобиль укомплектован двигателем мощностью 112 лошадиных сил и механической трансмиссией. За 4 года у него был только один владелец. 

Самую дорогую УАЗ «Буханка» выставили на продажу

Алиса Шашкова - 0
На портале «Авто.ру» появилось объявление о продаже уникальной модели УАЗ-452, известной на российском рынке под именем «Буханка». Автомобиль был серьезно доработан, поэтому оказался более...
Узнать больше

Toyota придумала быстровозводимую перегородку для защиты от ковида

Автоновости Алексей Шмидт - 0
Компания Toyota показала новую разработку, которая представляет собой прозрачную перегородку для защиты водителя, названную «барьером для защиты от брызг». Быстроустанавливаемая прозрачная панель идет вместе с...

«АвтоВАЗ» с 1 марта полностью перешел на выпуск обновленного Lada Largus FL

Автоновости Алексей Шмидт - 0
Компания «АвтоВАЗ» окончательно перешла на производство обновленного семейства Lada Largus FL, заверишив выпуск дорестайлинговой версии.  Если раньше линия B0 собирала реформенную модель параллельно с дореформенной,...

Новые Lada Largus FL появились в автосалонах: ценник везде под миллион

Автоновости Алексей Шмидт - 0
Первые экземпляры обновленного семейства Lada Largus FL (фейслифт) начали поступать в автосалоны Lada, которые, в свою очередь, готовятся к старту продаж, запланированному на 5...

Новое поколение Honda CR-V: первые фотографии

Автоновости Алексей Шмидт - 0
Honda приступила к испытаниям нового поколения кроссовера CR-V. Фотографии с тестов первых прототипов этой модели опубликовало американское автомобильное издание «Motor1». Снимки были сделаны где-то в...

© Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-68196 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 декабря 2016 года. 16+