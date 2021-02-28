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Citroen выпустит свой самый дешевый кроссовер этим летом

От: Алексей Шмидт
Фото: Citroen

Компания Citroen анонсировала запуск своего нового кроссовера, который должен стать самым доступным в SUV-линейке бренда. Премьера автомобиля состоится уже этим летом.

Название новинка еще не получила и пока известна под заводским индексом C21. Информации о ней крайне мало, но индийские журналисты выяснили, что в основу кроссовера ляжет упрощенная версия архитектуры CMP (модели Citroen C4, Opel Mokka и Peugeot 208/2008). 

Рендер Citroen C21. Фото: IAB

В моторную линейку новой модели должны войти исключительно бензиновые двигатели, которые можно будет выбрать как в атмосферном варианте, так и наддувном. В паре с «атмосферниками» будет работать безальтернативная «механика», а пару турбомоторам составит как механическая, так и автоматическая трансмиссии.

Конкурировать новому доступному кроссоверу Citroen предстоит с такими моделями, как Renault Kiger, Nissan Magnite, Kia Sonet и Hyundai Venue, цены на которые стартуют от 500 тысяч рублей по текущему курсу. 

До России новый французский кроссовер, скорее всего, не доберется. 

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