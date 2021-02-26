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Новый Subaru XV для России: стали известны первые подробности

От: Ростислав Архипов
Subaru XV. Фото: Subaru

Компания Subaru получила сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на обновленную версию кроссовера XV. Документ позволяет начать продажи этой модели на российском рынке. 

В сертификате указана техническая информация, согласно которой реформенный XV в России не получит новый 2,5-литровый двигатель, доступный для покупателей этой модели в США.

В документе упоминаются прежние 1,6- и 2-литровые агрегаты мощностью 114 и 150 лошадиных сил соответственно. В качестве трансмиссии как и раньше будет предложен вариатор. 

В арсенал обновленного XV для России должны войти: система климат-контроля, аудиосистема с Bluetooth, подогрев рулевого колеса и кресел, камера заднего вида, адаптивный «круиз» и система мониторинга «слепых» зон.

Другие подробности о рестайлинге Subaru XV в РФ станут известны ближе к запуску этой модели в продажу, запланированному на март 2021 года. 

Новый Subaru XV для России: стали известны первые подробности

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Компания Subaru получила сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на обновленную версию кроссовера XV. Документ позволяет начать продажи этой модели на российском рынке.  В сертификате...
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