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Новый седан Volkswagen Virtus выехал на тесты

От: Ростислав Архипов
Volkswagen Virtus. Фото: AutocarIndia

Компания Volkswagen анонсировала на 2021 год две новые модели: кроссовер Taigun и среднеразмерный седан Virtus. Второй уже выехал на тесты.

Судя по опубликованным в Сети шпионским снимкам, Virtus позаимствует дизайн более крупных моделей, включая Passat. Четырехдверка получит типичную для VW радиаторную решетку, зауженные фары, светодиодные задние фонари и покатую линию крыши.

Технически Virtus будет представлять собой аналог нового Polo, предложенного на глобальных рынках. В его основу ляжет платформа MQB A0, которую VW использует и в новом среднеразмерном кроссовере Taigun. 

Volkswagen Virtus. Фото: AutocarIndia

По информации издания ICN, продавать Virtus будут исключительно с бензиновыми двигателями, в линейку которых должны войти: литровая «турботройка» мощностью 108 лошадиных сил (175 Нм) и 1,5-литровый наддувный агрегат на 147 л.с. (250 Нм), который предложат для модели Taigun. В паре с первым будут работать 6-ступенчатая МКП или 6-диапазонный «автомат». Второму положен только 7-диапазонный «робот». 

Премьера Volkswagen Virtus состоится во второй половине 2021 года. Продавать седан будут исключительно на индийском рынке, где ему предстоит навязать конкуренцию моделям Honda City и Hyundai Verna.

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