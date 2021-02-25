Новый кроссовер Haval для России назовут Jolion. Стартовала сертификация

Haval Jolion. Фото: BitAuto

Компания Haval начала сертификацию нового кроссовера для России. Об этом говорят копии документов из базы сертификатов соответствия, с которыми ознакомились журналисты портала «Китайские автомобили».

В бумагах указано, что процедура сертификации кроссовера уже ведется, поэтому вскоре можно ожидать начала его производства на заводе в Тульской области. Ранее он уже был замечен на конвейере предприятия в Узловой (фото ниже).

Haval First Love. Фото: Haval-Clubs.ru

Кроме того, из документов стало известно, что на российском рынке автомобиль будет носить название не First Love, как предполагалось ранее, а Jolion. Кроссовер предложат с безальтернативным 1,5-литровым двигателем.

Напомним, в Китае Haval Jolion продают под именем Chulian или First Love. Его длина равна 4480 мм. Двигатель – полуторалитровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил. В качестве трансмиссий предложены 6-ступенчатая МКП или 7-диапазонный «робот». Привод – только передний, но платформа Lemon позволяет иметь и полный.

Цены на автомобиль в КНР стартуют от 78 тысяч 900 юаней или 902 тысяч рублей по текущему курсу.