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Салон Chery Tiggo 8 Pro показали на изображениях

От: Алексей Шмидт
Салон Chery Tiggo 8 Pro для России. Фото: Chery

Компания Chery поделилась на своих страницах в соцсетях официальными изображениями интерьера нового кроссовера Tiggo 8 Pro, который должен выйти на российский рынок в марте этого года. Судя по ним, наша версия автомобиля будет иметь уникальный дизайн салона.

В Китае основной фишкой интерьера Tiggo 8 Pro был экран виртуальной «приборки», объединенный с дисплеем мультимедии. Но российская версия будет выглядеть иначе.

Наш Tiggo 8 Pro получит три отдельных экрана: 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 8 дюймов, а также дисплей управления «климатом». Центральная консоль будет 2-ярусной, а на ее нижнем этаже расположится отсек для мелочей.

Кроме того, интерьер нового китайского кроссовера для России обзаведется сиденьями с развитой боковой поддержкой, подогревом и вентиляцией, атмосферной подсветкой и огромной панорамной крышей.

Моторная линейка Chery Tiggo 8 Pro для России пока не раскрывается. До дилеров автомобиль доберется уже в будущем месяце. 

Салон Chery Tiggo 8 Pro показали на изображениях

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Компания Chery поделилась на своих страницах в соцсетях официальными изображениями интерьера нового кроссовера Tiggo 8 Pro, который должен выйти на российский рынок в марте...
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