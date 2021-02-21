Hyundai вывела в продажу новый доступный седан Mistra

Hyundai Mistra. Фото: XCar

Компания Hyundai приступила к приему заказов на новое поколение бюджетного седана Mistra. Автомобиль был представлен в конце 2020 года. Его «живые» продажи стартуют 1 марта.

Со сменой генераций корейская 4-дверка получила перелицованный внешний вид, обзаведясь новой решеткой радиатора и другими задними фонарями.

Интерьер подвергся существенным изменениям. Появилась более современная передняя панель, виртуальная «приборка» и рулевое колесо от Hyundai Sonata.

Hyundai Mistra. Фото: XCar

В основе Hyundai Mistra второго поколения, как и его предыдущей генерации, лежит удлиненная платформа модели Elantra. Длина автомобиля составляет 4780 мм, ширина – 1815 мм, высота – 1460 мм, а размер колесной базы равен 2770 мм.

Hyundai Mistra. Фото: XCar

Приводит в движение реформенный седан прежний 1,8-литровый «атмосферник» мощностью 143 лошадиные силы, работающий в паре с вариатором, а также полуторалитровый турбомотор на 170 л.с., ассистирует которому 7-диапазонный «робот».

Автомобиль представлен исключительно на китайском рынке, где цены на него начинаются от 135 тысяч 800 юаней или 1 миллион 500 тысяч рублей по текущему курсу.