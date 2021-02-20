Салон нового Kia K8 показали на первых фото

Kia K8. Фото: The Korean Car Blog

Корейские автомобильное издание «The Korean Car Blog» опубликовало первые шпионские фотографии интерьера нового спортивного седана K8. Автомобиль станет преемником премиальной модели, продающейся сейчас под названием K7.

На снимках видна виртуальная приборная панель, визуально объединенная с большим дисплеем мультимедийной системы, многофункциональное рулевое колесо с новым логотипом марки, селектор трансмиссии в виде шайбы и кнопка запуска двигателя.

Kia K8. Фото: The Korean Car Blog

Kia K8. Фото: The Korean Car Blog

Также на фотографиях показан внешний облик K8. Автомобиль получит светодиодные ДХО оригинальной формы, массивный бампер, безработную радиаторную решетку и узкую LED-оптику.

Техническое оснащение 4-дверки держится в секрете. По слухам, в моторную линейку Kia K8 войдет 3,5-литровый двигатель мощностью 300 лошадиных сил, а также гибридная силовая установка, в состав которой войдет турбонаддув.

Премьера седана Kia K8 должна состояться до конца нынешнего года. Автомобиль должен добраться и до российского рынка, но точные сроки пока не называются.