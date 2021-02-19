Новый Hyundai Santa Fe оказался на 200 тыс рублей дороже старого

Обновленный Hyundai Santa Fe. Фото: Hyundai

Компания Hyundai анонсировала старт продаж в России обновленного кроссовера Santa Fe, а также рассекретила его цены. Стоимость автомобиля стартует с отметки в 2 миллиона 479 тысяч рублей, что на 200 тысяч рублей дороже, чем предлагалась его дореформенная версия.

С обновлением корейский «паркетник» получил новый 2,5-литровый «атмосферник» Smartstream мощностью 180 лошадиных сил и 232 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Второй мотор – 199-сильный «дизель» от Kia Sorento, ассистирует которому 8-диапазонный «робот» 8DCT. На вершине гаммы – 3,5-литровый атмосферный агрегат мощностью 249 лошадиных сил, агрегатированный классическим 8-ступенчатым «автоматом». Привод во всех вариантах – полный.

Интерьер обновленного Hyundai Santa Fe. Фото: Hyundai

Уже в базовой комплектации в арсенал нового Santa Fe входят: полный набор систем пассивной безопасности, электронный стояночный тормоз с системой AutoHold, датчики света и дождя, ассистенты при старте в гору и при спуске с горы, задние датчики парковки, камера заднего вида, круиз-контроль, 2-зонный климат-контроль, а также «зимний пакет», включающий в себя подогревы рулевого колеса, передних сидений, ветрового стекла и форсунок омывателя.

Стоимость самого дорогого варианта обновленного Santa Fe составляет 3 миллиона 239 тысяч рублей (дизель) и 3 миллиона 299 тысяч рублей (бензиновый мотор).