Land Rover Defender превратят в пикап

Land Rover Defender пикап. Рендер: Autocar

Компания Jaguar Land Rover выпустит пикап на базе внедорожника Defender нового поколения. Об этом в интервью британскому автомобильному изданию «Autocar» рассказал исполнительный директор британского концерна Ник Коллинз.

По словам топ-менеджера, разработка автомобиля в таком типе кузова не станет для инженеров Land Rover большой проблемой, поскольку для этого «нет никаких структурных ограничений». Кроме того, Коллинз отметил, что компания уже давно фиксирует наличие спроса со стороны потенциальных покупателей на такую модель.

В то же время к реализации проекта Land Rover пока приступать не торопится. Компания намерена тщательно проанализировать все происходящее в этом сегменте, постараясь навязать конкуренцию его лидерам, таким как Jeep Gladiator, Volkswagen Amarok и Ford Ranger.

Напомним, сейчас внедорожник Defender выпускается только с универсальными 3- и 5-дверными кузовами. Первый носит индекс 90, а второй – 110. Цены в России стартуют от 4 миллионов 240 тысяч рублей и 4 миллионов 479 тысяч рублей соответственно.