Стали известны все цены на обновленную Mazda CX-9 для России

Обновленная Mazda CX-9. Фото: Mazda

Российский офис Mazda рассекретил весь прайс-лист на обновленный полноразмерный кроссовер CX-9. Ранее Daily-Motor.Ru сообщал о том, что продажи реформенной модели стартовали 12 февраля.

Согласно новой информации, обновленный кроссовер предложен в России в четырех комплектациях: Active (цена от 3 миллионов 28 тысяч рублей), Supreme (от 3 миллионов 499 тысяч рублей), Exclusive (от 3 миллионов 583 тысяч рублей) и Executive (от 3 миллионов 703 тысяч рублей).

Доплата за фирменные цвета Mazda — Soul Red Crystal и Machine Gray составляет 33 тысячи рублей и 25 тысяч рублей соответственно.

Обновленная Mazda CX-9. Фото: Mazda

Напомним, с рестайлингом Mazda CX-9 получила видоизмененную радиаторную решетку, 20-дюймовые колесные диски нового дизайна и увеличенные патрубки выхлопной системы.

В салоне автомобиля появились обновленные сиденья, беспроводная зарядка для смартфона, а также мультимедийная система с 10,25-дюймовым дисплеем и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay/Android Auto, доступная во всех комплектациях.

Салон обновленной Mazda CX-9. Фото: Mazda

Двигатель остался прежним – это 2,5-литровый наддувный агрегат Skyactiv-G мощностью 231 лошадиную силу (420 Нм), сочетающийся с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.