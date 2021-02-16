Новый Nissan Qashqai показали на тизере. Известна дата премьеры

Тизер нового Nissan Qashqai. Фото: Nissan

Компания Nissan в преддверии официальной премьеры нового поколения кроссовера Qashqai опубликовала его первый видеотизер. В коротком 15-секундном видеоролике японцы засветили фару, фонарь, подоконную линию и крышу реформенной модели.

Тизер подтверждает, что одним из главных отличий нового Qashqai от актуального станет форма задних фонарей.

Что касается технической части, то следующее поколение японского кроссовера должно стать первым в модельной линейке Nissan, которое получит фирменную гибридную систему e-Power. На старте продаж покупателям предложат «мягкогибридные» силовые установки, работающие на базе 1,3-литрового бензинового мотора. Их мощность составит 140 и 157 лошадиных сил, а в качестве ассистента выступит 6-ступенчатая МКП или вариатор.

Презентация кроссовера состоится уже 18 февраля в рамках онлайн-мероприятия.

Напомним, в России Nissan Qashqai продают с двумя бензиновыми моторами: 1,2-литровым наддувным агрегатом мощностью 115 л.с., а также с 2-литровым «атмосферником», выдающим 144 лошадиные силы. Коробки передач: 6-ступенчатая МКП или вариатор. Цены начинаются от 1 миллиона 413 тысяч рублей.