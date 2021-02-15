Land Rover Discovery превратили в эксклюзивный пикап

Land Rover Discovery пикап. Фото: открытые источники

Тюнинг-ателье VA-K Innovation, базирующееся в Мексике, представило новый проект – пикап на базе Land Rover Discovery 4. Предыдущее поколение британского внедорожника удлинили, переварили ему заднюю часть кузова и добавили грузовую платформу.

За основу был взят Discovery 2013 года выпуска, оснащенный полностью светодиодной оптикой. Благодаря концепции с интегрированной рамой тюнеры смогли без особых сложностей удлинить колесную базу. Разрез сделали прямо за спинкой второго ряда, установив в это место перегородку с откидывающимся наружу стеклом.

Land Rover Discovery пикап. Фото: открытые источники

Техническая сторона автомобиля несмотря на серьезные внешние перемены осталась без изменений. Приводит в движение пикап стоковый 5-литровый V8 мощностью 370 лошадиных сил (510 Нм), работающий в паре с автоматической коробкой передач, системой полного привода с «раздаткой» и «самоблоками».

Пикап на базе Land Rover Discovery сделали эксклюзивно для заказчика, но в VA-K Innovation не исключают, что при наличии спроса способны выпустить еще несколько экземпляров такого грузовичка.